https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Robuster-als-das-Handelsgeschaeft-der-ZDK-Mitglieder-zeigt-sich-deren-Reparatur-und-Wartungsgeschaeft-fuer-das-ueber-70-Prozent-eine-mindestens-gleichbleibende-Auftragslage-erwarten.webp 705 939 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-01 15:00:182026-09-01 10:32:19ZDK-Mitglieder prognostizieren ein robustes Reparatur- und Wartungsgeschäft
ZDK-Mitglieder prognostizieren ein robustes Reparatur- und Wartungsgeschäft
Eine Woche vor Beginn der Automechanika Frankfurt hat der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) die Ergebnisse seiner jüngsten Halbjahresumfrage veröffentlicht – und unterstreicht darin die große Bedeutung des Werkstattgeschäftes für seine Mitglieder, während das Fahrzeughandelsgeschäft angespannt bleibt. Eine Ausnahme gibt’s dabei: das Geschäft mit E-Autos. Angesichts einer „veränderten Marktdynamik“ korrigiert der ZDK dementsprechend seine Jahresprognose für die E-Mobilität spürbar nach oben.
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