ZDK-Mitglieder prognostizieren ein robustes Reparatur- und Wartungsgeschäft

Eine Woche vor Beginn der Automechanika Frankfurt hat der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) die Ergebnisse seiner jüngsten Halbjahresumfrage veröffentlicht – und unterstreicht darin die große Bedeutung des Werkstattgeschäftes für seine Mitglieder, während das Fahrzeughandelsgeschäft angespannt bleibt. Eine Ausnahme gibt’s dabei: das Geschäft mit E-Autos. Angesichts einer „veränderten Marktdynamik“ korrigiert der ZDK dementsprechend seine Jahresprognose für die E-Mobilität spürbar nach oben.

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