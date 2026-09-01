ZDK-Mitglieder prognostizieren ein robustes Reparatur- und Wartungsgeschäft

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Robuster als das Handelsgeschäft der ZDK-Mitglieder zeigt sich deren Reparatur- und Wartungsgeschäft, für das entsprechend der jüngsten Halbjahresumfrage des Verbands über 70 Prozent eine mindestens gleichbleibende Auftragslage erwarten (Bild: Screenshot)

Eine Woche vor Beginn der Automechanika Frankfurt hat der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) die Ergebnisse seiner jüngsten Halbjahresumfrage veröffentlicht – und unterstreicht darin die große Bedeutung des Werkstattgeschäftes für seine Mitglieder, während das Fahrzeughandelsgeschäft angespannt bleibt. Eine Ausnahme gibt’s dabei: das Geschäft mit E-Autos. Angesichts einer „veränderten Marktdynamik“ korrigiert der ZDK dementsprechend seine Jahresprognose für die E-Mobilität spürbar nach oben.

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