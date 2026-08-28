Neues Level für „das System Ganzjahresreifen“ – aber nicht überall

Einmal mehr siegt Pirelli mit seinem Cinturato All Season SF3 im Ganzjahresreifentest von Die Reifentester und kann auch den brandneuen Vector All Season 4 von Goodyear auf Distanz halten, während beim AllSeasonContact 2 von Continental der Durchschnitt regiert (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Einen Reifen im Markt zu haben, von dem die Tester sagen, er verschiebe Grenzen, das können nicht viele Hersteller von sich sagen. Nach dem heute in der Zeitschrift Autoflotte erschienenen Ganzjahresreifentest von Die Reifentester gehören Pirelli und Goodyear dazu, haben deren Reifen Cinturato All Season SF3 und Vector All Season 4 dort doch entsprechend beeindruckt und „das System Ganzjahresreifen auf ein neues Level gehievt“, wie die Tester Dirk Vincken und Joachim Fischer feststellen. Dass sich dabei der Pirelli-Reifen gegen den brandneuen Vector von Goodyear knapp behaupten konnte, gereicht ihm besonders zur Ehre, wiederholt der Cinturato All Season SF3 damit doch nach 2025 seinen Sieg in einem Die-Reifentester-Ganzjahresreifentest.

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1 Antwort
  1. Scour says:

    Ich hab keine Ahnung wie ich deren Tests einstufen soll. Aber das kein GJR Bestnote beim Handling auf Schnee erreicht ist schon ein dürftiges Ergebnis. Das hätte ich zumindest von ein paar Modellen erwartet.

    Für mich als Allradfahrer ist Traktion eh nie das Problem, aber ein bißchen Kurvenhalt hätte ich auch gerne wenn die Reifen nicht mehr fabrikneu sind

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