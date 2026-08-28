Brock legt „RC36“-Rad auch mit Vierlochanbindung auf

Bei Brock Alloy Wheels ist das Modell „RC36“ seiner Marke RC-Design ab sofort auch mit Vierlochanbindung verfügbar. Die entsprechenden Anwendungen und Gutachten seien bereits im eigenen Felgenkonfigurator hinterlegt, sagt der Räderhersteller mit Sitz in Weilerswist. Seinen Worten zufolge erhalte das Zehnspeichendesign in den kompakteren Dimensionen – das neue Programm umfasst die vier Dimensionen 6,5×16, 7,0×16, 6,5×17 und 7,0×17 Zoll – „einen ganz eigenen Charakter und schafft eine attraktive neue Alternative für moderne Kleinwagen, Kompaktmodelle und Elektrofahrzeuge mit Vierlochanbindung“. Angeboten wird es in besagten Größen in den drei Farbvarianten Kristallsilber, Schwarz Glanz und Schwarz Glanz Voll-Poliert, womit die Optik laut Anbieteraussagen von klassisch und dezent bis sportlich und kontraststark reiche. Als besondere Stärke des neuen Programms wird zudem auf eine „umfangreiche ECE-Abdeckung mit serienidentischen Anwendungen“ verwiesen. Als Beispiele werden in diesem Zusammenhang unter anderem Fahrzeugmodelle wie Renault Clio VI, Renault Twingo E-Tech, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster und Jeep Avenger sowie Opel Corsa, Dacia Sandero und Citroën C3 aufgezählt. Zusätzliche Freigaben über Teiletypgenehmigungen sollen das Anwendungsspektrum darüber hinaus jedoch zusätzlich noch erweitern.