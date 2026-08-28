Weltpremiere: Kumho Tire stellt neue Fernverkehrsreifen auf IAA Transportation vor

Auf der kommenden IAA Transportation stellt auch Kumho Tire aus. Wie der aus Südkorea stammende Reifenhersteller dazu nun mitteilt, könne man auf der Nutzfahrzeugmesse, die vom 15. bis zum 20. September in Hannover stattfindet, eine Weltpremiere feiern. Nämlich zeigt Kumho Tire vor Ort erstmals sein neues Sortiment an Fernverkehrsreifen. Dazu gehören die Profile KLA31 für Lenk-, KLD31 für Antriebs- und KLT31 für Anhängerachsen. Während das erst- und das letztgenannte Profil zunächst in der Größe 385/55 R22,5 160K auf den Markt kommt, ist für den Antriebsachsreifen KLD31 die Größe 315/70 R22,5 154L vorgesehen. Diese neuen „Nutzfahrzeugreifen der nächsten Generation“ seien „für die sich wandelnde Transportlandschaft entwickelt“. Weitere Details zu den neuen Produkten wolle der Hersteller vor Ort mitteilen, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Auf der IAA Transportation will Kumho Tire auch den neuen Transporter-/Van-Reifen PorTran Van CS51 erstmals einer größeren Öffentlichkeit präsentieren.