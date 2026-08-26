„Juli war gut“ – Zulassungen motorisierter Zweiräder ein Viertel im Plus

Laut dem Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) war der Juli ein guter Monat, was die Neuzulassungen motorisierter Zweiräder in Deutschland betrifft. Ungeachtet dessen, dass sich der Motorradabsatz in diesem Jahr etwas schwertue, sei Deutschland nach wie vor ein Motorradland, sagt Christoph Gatzweiler, seit mehr als 25 Jahren Ressortleiter Technik beim IVM und dort unter anderem zuständig für die Fahrzeugzulassungen und die Statistik. Gegenüber der Halbjahresbilanz hat sich das Plus bei den Krafträdern mit nach nunmehr sieben Monaten kumuliert gut 82.300 neuen Maschinen zwar um gut drei Prozentpunkte auf ziemlich genau zwischen 17 und 18 Prozent verringert. Wobei allerdings auch die anderen Fahrzeugsegmente mal mehr und mal weniger Federn lassen mussten im Vergleich zu Ende Juni, aber gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum dennoch weiterhin klar zweistellig im Plus liegen mit fast 12.000 Kraftrollern, mehr als 19.700 Leichtkrafträdern und gut 22.700 Kraftrollern, die im bisherigen Jahresverlauf erstmals auf bundesdeutsche Straßen gekommen sind: Das entspricht Zuwächsen von fast 28, gut 43 sowie über 36 Prozent bezogen auf die Monate Januar bis Juli 2025. In Summe weist die IVM-Statistik damit alles in allem beinahe 137.500 neue motorisierte Zweiräder aus entsprechend einem Plus von knapp einem Viertel gegenüber dem Vorjahreszeitraum.