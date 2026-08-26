Konlas Otomotiv wird Vertriebspartner für Toyo-Reifen

Der türkische Reifenimporteur und -großhändler Konlas Otomotiv Lastik A.Ş. übernimmt eigenen Worten zufolge den Vertrieb von Toyo-Reifen in seinem Heimatland. Zumindest berichtet das Unternehmen mit Sitz in Konya von einer entsprechenden Vereinbarung mit dem japanischen Reifenhersteller. Damit baut der Anbieter sein Portfolio weiter aus, zu dem bisher schon Reifen der Marken Double Coin, Giti, Gripmax, GT Radial, Groundspeed, Maxtrek, Otani, Prinx, Triangle, Unigrip und Westlake gehören. „Wir freuen uns sehr, japanische Ingenieurskunst mit dem starken Vertriebsnetz von Konlas in alle Ecken der Türkei zu bringen“, so das Unternehmen.