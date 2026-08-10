EMEA wird Treiber der guten Geschäftsentwicklung bei Bridgestone

Bridgestone konnte im Halbjahr Umsätze, vor allem aber Erträge deutlich steigern, wozu überdurchschnittlich die Region EMEA beitrug (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Während andere große Premiumhersteller wie etwa Michelin, Goodyear, Continental oder Pirelli zuletzt kaum Entwicklungen auf Ebene ihrer Umsätze verzeichnen konnte, bildet Bridgestone hier eine absolut erwähnenswerte Ausnahme. Der aus Japan stammende und weltweit zweitgrößte Reifenhersteller konnte im ersten Halbjahr des neuen Jahres seine Umsätze (auf Yen-Basis) um gleich 9,7 Prozent steigern, während der operative Gewinn sogar um 19,7 Prozent anstieg, woraus sich eine Umsatzrendite von jetzt 12,1 Prozent errechnet. Besonders positiv entwickelte sich dabei das Geschäft in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika).

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