Pirelli kann Umsatzrendite im Halbjahr stabil bei 16 Prozent halten

Ein Blick auf den gestern veröffentlichten Halbjahresbericht offenbart weitestgehend eine Seitwärtsbewegung Pirellis. Wie es dort heißt, verringerten sich sowie die Umsätze in der Zeit von Januar bis einschließlich Juni um 0,1 Prozent wie auch das angepasste EBIT. Dass sich daraus folglich auch keine Veränderung bei der Umsatzrendite ergibt, ist klar; diese bleibt weiterhin stabil bei 16,0 Prozent, sowie sie dies auch für das zweite Quartal war und für das Gesamtjahr prognostiziert wird. „Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 bestätigen die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Pirelli und die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Programme, obwohl das wirtschaftliche Umfeld nach wie vor von hoher Volatilität und anhaltenden geopolitischen Spannungen geprägt ist“, betont dazu der Hersteller, der „interne Maßnahmen“ zur Begründung seiner Stabilität bei den Margen anführt. Gleichzeitig konnte Pirelli aber seinen Überschuss für das Halbjahr um 13,3 Prozent steigern.

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