Continental kann seine Profitabilität im Halbjahr deutlich steigern

Continental biegt mit einem deutlichen Plus bei der Profitabilität auf die Zielgerade zur strategischen Neuaufstellung als reiner Reifenhersteller ein. Nachdem das Hannoveraner Unternehmen erst kürzlich den Verkauf seiner ContiTech-Aktivitäten an die Investmentgesellschaft Lone Star Funds bekanntgegeben hatte, die noch in diesem Jahr vollzogen werden könnte, legt Continental nun seinen Halbjahresbericht mit starken Kennzahlen vor. Während zwar die Umsätze in den beiden Bereichen sowie im Konzern leicht zurückgingen, machte das bereinigte EBIT im Konzern einen Sprung um 19,5 Prozent. Damit legte auch die bereinigte EBIT-Marge deutlich zu, und zwar um 2,3 Prozentpunkte auf jetzt 12,4 Prozent.

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