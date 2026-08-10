https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Aehnlich-einem-Baum-soll-Michelins-Beschattungsloesung-eine-grosse-kuehle-Oase-im-oeffentlichen-Raum-schaffen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-10 13:05:432026-08-10 13:05:43Michelin präsentiert „intelligente“ Beschattungslösung
Michelin präsentiert „intelligente“ Beschattungslösung
„Michelin in Motion“, so hat der französischen Hersteller 2021 seinen Plan überschrieben, insbesondere auch jenseits des klassischen Reifengeschäftes zu expandieren. Dazu gehören etwa Verbundwerkstoffe, die über Polymer Composite Solutions seither sogar Eingang in die Quartalsberichte gefunden haben. Nun haben Michelin und der Inkubator/Investor Scale-Up Booster eine Partnerschaft geschlossen, mit der die Entwicklung der als intelligent beschriebenen, aufblasbaren Beschattungslösung namens „Oya Urban Tree“ des Michelin Innovation Lab vorangetrieben werden soll. Nach erfolgreichen Testläufen im französischen Toulouse soll der Urban Tree nun „ausgerollt werden“, international also in den Markt kommen, wie Michelin dazu berichtet.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!