Mehr Reifenanbieter bei nächster Intermot als bei der vorherigen

Hat die Koelnmesse den Termin für die Motorradmesse Intermot auf das Frühjahr verschoben und öffnet sie ihre Pforten damit das nächste Mal vom 19. bis zum 21. Februar 2027, haben laut Veranstalter aktuell schon mehr als 50 Marken und Unternehmen ihre Teilnahme angekündigt. Dazu zählen demzufolge Fahrzeugmarken wie unter anderem BMW, Ducati, Honda, Kawasaki oder Yamaha, Schmierstoff- und Zubehöranbieter sowie nicht zuletzt auch Reifenhersteller: Hatte Pirelli schon bei der Bekanntgabe der Terminverschiebung der Intermot vom Ende an den Anfang eines jeden Jahres – zunächst war da noch vom 12. bis zum 14. Februar 2027 die Rede – seine Teilnahme an der nächsten Messe bestätigt, haben laut der Koelnmesse zwischenzeitlich auch Bridgestone und Cheng Shin mit seiner Marke Maxxis ihr Kommen avisiert. Waren nur die beiden zuletzt Genannten auch bei der vorherigen Intermot die Reifenindustrie in Köln mit dabei, werden dank ihrer erneuten Beteiligung nunmehr also schon drei und damit ein Branchenvertreter mehr Flagge zeigen bei der Messe Anfang kommenden Jahres.

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