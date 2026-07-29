Nokian Tyres liefert Zahlen, passend „zu unseren strategischen Ambitionen“

Nokian Tyres gibt sich bei der Vorlage des aktuellen Halbjahresberichtes zurecht selbstbewusst. Man habe Ergebnisse geliefert, die „zu unseren strategischen Ambitionen passen“, betonte dazu Paolo Pompei, President und CEO des finnischen Reifenherstellers. Dabei konnte Nokian Tyres in der Zeit von Januar bis einschließlich Juni nicht nur seine Umsätze im gehobenen einstelligen Bereich steigern. Dem Unternehmen war es vor allem gelungen, seine Betriebsergebnisse deutlich zu verbessern und diese damit – gerade was den zentralen Bereich der Pkw-Reifen betrifft – in den Plusbereich zu treifen. So konnte Pompei sich nach einer Umsatzrendite von minus 3,4 Prozent im Vorjahreshalbjahr nun über plus 2,6 Prozent freuen. Auch der Halbjahresüberschuss entwickelte sich zuletzt deutlichst in die richtige Richtung, blieb allerdings dennoch leicht im roten Bereich.

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