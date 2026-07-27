Bilder-/Videos zum Making-of vom Pirelli-Kalender veröffentlicht

Pirelli präsentiert erste Bilder rund um seinen 2027-Kalender, bei dem Indien im Mittelpunkt steht. Die veröffentlichten Aufnahmen und auch Videoclips stammen vom Making-of des Werkes, für das der Reifenhersteller erstmals zwei Fotografen gewonnen hat: Sølve Sundsbø aus Norwegen und Raghu Rai aus Indien. Nachdem Letzterer zwischenzeitlich verstorben ist, trat seine Tochter Avani Rai – selbst eine international anerkannte Fotografin – an seine Stelle, um die Absichten ihres Vaters für die Bilderserie weiterzuführen und zu verwirklichen. „Ich konzentriere mich auf Porträts von Menschen aus diesem Land“, erklärt Sundsbø, dass er seiner Projektpartnerin bei alldem die als schwieriger bezeichnete Aufgabe überlasse, mehr von der Seele Indiens einzufangen. „Als mein Vater das Projekt zusammenstellte, war die ursprüngliche Idee, seine älteren, unveröffentlichten Werke als Hintergrund und Rahmen zu nutzen, und das Ganze sollte in einem Studio stattfinden. Als ich mich jedoch entschloss, das Projekt fortzuführen, hatte ich das Gefühl, dass er auf die Straße gehörte. Also habe ich dieselbe Idee, die er entwickelt hatte, auf die Straße übertragen – zu den Menschen, die er sein ganzes Leben lang fotografiert hat. Und ich stehe hinter ihm: Ich rahme ihn ein, ich rahme sein Werk ein und ich rahme die Realität ein, die 30, 40 oder 50 Jahre später existiert“, ergänzt Avani Rai.