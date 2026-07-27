Die Pep Boys wechseln den Eigentümer: Mavis übernimmt von Icahn

Im nordamerikanischen Reifenhandel spielt sich eine Übernahme der Superlative ab. Wie US-amerikanische Medien berichten, will die Mavis Tire Express Services Corporation das beinahe 800 Standorte umfassende Netzwerk der Pep Boys—Manny, Moe & Jack Holding Corporation übernehmen. Dafür soll der Verkäufer – die Werkstattbetreibergesellschaft Icahn Automotive Group L.L.C. immerhin rund 700 Millionen US-Dollar (615 Millionen Euro) erhalten. Mavis selbst ist bereits der größte unabhängige Betreiber von Reifenwerkstätten in Nordamerika mit über 4.400 Standorten in den USA und Kanada. Vor mehr als einem Jahrzehnt hatte Icahn Pep Boys für rund eine Milliarde US-Dollar gekauft und sich dabei in einem Bieterwettstreit gegen Bridgestone durchgesetzt.