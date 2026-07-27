https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/ACEM-Moppedzulassungen-2026-06.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-07-27 14:22:352026-07-27 14:22:35„Anhaltende Dynamik“ im europäischen Motorradmarkt
„Anhaltende Dynamik“ im europäischen Motorradmarkt
Die Neuzulassungszahlen in der ersten Jahreshälfte zeigten laut Antonio Perlot, Generalsekretär des Herstellerverbandes ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles), eine „anhaltende Dynamik auf dem europäischen Motorradmarkt“. Denn von Januar bis Juni sind in den fünf diesbezüglich größten Märkten Europas (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) fast 637.000 Maschinen neu auf die Straßen gekommen, was einem Zuwachs von beinahe 17 Prozent gegenüber demselben Zeitraum 2025 entspricht.
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