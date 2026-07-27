https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Die-Auszubildenden-der-Team-Gesellschafter-auf-der-Tribuene-des-legendaeren-Hockenheimrings.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-07-27 13:54:462026-07-27 13:54:46Team-Kooperation setzt „klares Zeichen“ beim jüngsten Azubi-Day
Team-Kooperation setzt „klares Zeichen“ beim jüngsten Azubi-Day
Die Team-Kooperation hat kürzlich am Hockenheimring ihren Azubi-Day veranstaltet, der auch als „klares Zeichen für die Zukunft des Reifen- und Mobilitätsservice“ gedacht ist. Im Mittelpunkt der Veranstaltung habe nicht nur die fachliche Qualifizierung gestanden, „sondern vor allem die Entwicklung junger Menschen, der Austausch innerhalb des Netzwerks und die Begeisterung für eine Branche im Wandel“, wie es dazu aus der Team-Zentrale in Isernhagen heißt.
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