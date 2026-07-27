Team-Kooperation setzt „klares Zeichen“ beim jüngsten Azubi-Day

Die Team-Kooperation hat kürzlich am Hockenheimring ihren Azubi-Day veranstaltet, der auch als „klares Zeichen für die Zukunft des Reifen- und Mobilitätsservice“ gedacht ist. Im Mittelpunkt der Veranstaltung habe nicht nur die fachliche Qualifizierung gestanden, „sondern vor allem die Entwicklung junger Menschen, der Austausch innerhalb des Netzwerks und die Begeisterung für eine Branche im Wandel“, wie es dazu aus der Team-Zentrale in Isernhagen heißt.

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