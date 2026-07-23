Hohe Laufleistung für Apollos neuen „Altrust Winter“ versprochen

Mit dem neuen „Altrust Winter“ bringt der indische Hersteller Apollo Tyres einen neuen Transporterwinterreifen auf den europäischen Markt, der „Fahrern und Flottenbetreibern eine hohe Laufleistung sowie eine starke Performance bei Schnee und Nässe“ bieten soll. Er komplettiert die „Altrust“-Produktfamilie des Anbieters, die über den Neuzugang hinaus noch die Modelle „Altrust+“ für den Sommer und „Altrust All-Season“ für einen ganzjährigen Einsatz umfasst. Erhältlich ab Juli in 15 Größen für Felgendurchmesser angefangen bei 15 Zoll bis hin zu 17 Zoll soll der in Europa entwickelte Reifen beim EU-Reifenlabel in die Nasshaftungsklasse „A“ fallen und beim Kriterium Abrollgeräusch mit einer „B“-Einstufung (72 dB) aufwarten können. Laut Anbieter eignet er sich damit für eine Vielzahl von Transportern und leichten Nutzfahrzeugen wie etwa den Ford Transit, Mercedes Sprinter und Iveco Daily.

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