Exklusiv entwickelte Hankook-Mischbereifung für den Porsche 911 Carrera

Hankook spricht von einem Meilenstein, stattet das Unternehmen eigenen Worten zufolge doch erstmals auch den Porsche 911 Carrera ab Werk mit Reifen aus. Nach rund zehn Jahren als Erstausrüster des Sportwagenherstellers und der Entwicklung einer exklusiven Mischbereifung für dieses Auto vorne in der die Dimension 235/40 ZR19 und hinten in der Größe 295/35 ZR20 rolle der Wagen nunmehr eben unter anderem mit einer speziell für ihn konzipierten Version des „Ventus S1 Evo Z“ vom Band. Deswegen ist diese Ausführung des Profils mit der Erstausrüstungskennung „NA2“ auf der Seitenwand versehen. „Diese Premiere spiegelt das Ergebnis jahrelanger technischer Entwicklungsarbeit und unsere kontinuierlich gewachsene fahrdynamische Kompetenz wider. Sie markiert einen bedeutenden Schritt für unser Engagement im Supersportwagensegment“, so Yong Chul Choi, Vizepräsident und Leiter des Hankook Europe Technical Center.

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