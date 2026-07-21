Ab Herbst zusätzliche Größen von Gitis „GAM838“ für den Mischeinsatz

Das Lieferprogramm des unlängst von Giti Tire als Neuheit vorgestellten Lkw-Lenkachsreifens „GAM838“ für den Mischeinsatz bekommt Zuwachs in Form zweier zusätzlicher Größen: 385/65 R22.5 und 13 R22.5. Konzipiert für leichtere Einsatzbedingungen biete das Modell in ersterer der beiden neuen Dimensionen damit bereiften Fahrzeugen eine große Bodenfreiheit sowie eine im Vergleich zum Straßenprofil „GSR237 Evo“ verbesserte Eignung für unwegsames Gelände und unebene Oberflächen. Demgegenüber sei die Größe 13 R22.5 für anspruchsvollere Umgebungen gedacht und laut dem Hersteller „auf dem französischen, italienischen und spanischen Markt fest etabliert“. Bei alldem sollen die Reifen über modernste Mischungs- und Laufflächentechnologien verfügen und von daher mit einer höheren Laufleistung, als hervorragend beschriebenen Grip-Eigenschaften sowie einem verstärkten Profilbereich aufwarten können, der vor Rissen, Schnitten und Ausbrüchen schützt.

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