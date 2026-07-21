Kooperation von ATU und Sailun

Sailun Tyre Europe und die zur französischen Mobivia-Gruppe zählende deutsche Werkstattkette ATU sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Auf diesem Weg will der chinesische Reifenhersteller hierzulande sein Marktwachstum vorantreiben. Autofahrer sollen über das bundesweite ATU-Filialnetz leichter Zugang zum Sailun-Reifenangebot für Pkw, SUVs und Transporter erhalten, wie es mit Blick auf die zwischen beiden Seiten vereinbarte Zusammenarbeit heißt. Vor diesem Hintergrund bezeichnet der Hersteller sie als wichtigen Meilenstein hinsichtlich der Weiterentwicklung seines Vertriebsnetzes, würden seine Produkte durch das mehr als 500 Betriebe umfassende Netz der Werkstattkette nunmehr doch einem noch größeren Kundenkreis zugänglich gemacht. „Wir freuen uns sehr, dass ATU auf die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Reifen vertraut. Über diesen neuen Vertriebskanal werden Sailun-Reifen deutschlandweit bei einer renommierten Werkstattkette erhältlich und sichtbar sein“, erklärt Harry Wang, General Manager der Sailun Group Europe.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen