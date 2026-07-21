„Mehr als Ersatzteile“ ist der Anspruch von Magneti Marelli

Stehe der Automotive Aftermarket angesichts einer steigenden Fahrzeugkomplexität, neuer Antriebstechnologien und eines zunehmenden Bedarfes an effizienten Werkstattprozessen unter wachsendem Veränderungsdruck, benötigten Kfz-Betrieb leistungsfähige Partner an ihrer Seite, sagt Magneti Marelli Parts & Services. Wobei das Unternehmen sich als solcher versteht und daher als einer der mehr als 4.400 dort erwarteten Aussteller bei der Messe Automechanika in Frankfurt am Main entsprechende Lösungen für den Teilehandel und freie Werkstätten präsentieren will. Im Fokus stehen sollen dabei ein breit aufgestelltes Ersatzteilportfolio, innovative Fahrzeugtechnologien, ein modernes Werkstattkonzept sowie neue Möglichkeiten zur Fahrzeugindividualisierung. „Unser Anspruch ist es, unseren Partnern weit mehr als Ersatzteile zu bieten“, erklärt Roman Wowk, Geschäftsführer bei Magneti Marelli Parts & Services. „Wir verstehen uns als Systempartner für den Independent Aftermarket – mit Produkten, technischem Know-how und Services, die Werkstätten und Handel dabei unterstützen, ihr Geschäft nachhaltig weiterzuentwickeln“, ergänzt er.

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