Giti Tire erweitert das Line-up seines neuen Lenkachsreifens GSR237 Evo

Auf der Tire Cologne im vergangenen Jahr hatte Giti Tire einige Neuheiten aus seinem Sortiment an Giti-Lkw-Reifen präsentiert, darunter auch das Profil GSR237 Evo aus der Combi-Road-Serie. Nun hat der Hersteller das Line-up des Lenkachsreifens für den gemischten Einsatz um zwei Größen erweitert. Wie es dazu heißt, sei der Reifen jetzt auch in den Größen 385/55 R22,5 und 385/65 R22,5 erhältlich. Beide neuen Größen sind in Sachsen Kraftstoffeffizienz mit „B“ gekennzeichnet. Giti Tire betont, dass die neue Laufflächenmischung die Laufleistung um 20 Prozent gegenüber den gleichen Größen des Giti-GSR259-Portfolios erhöht habe. Der neue Giti GSR237 Evo in der Größe 385/55 R22,5 habe außerdem einen verbesserten Tragfähigkeitsindex von 162, um den Anforderungen der neuesten Lkw-Generation zu entsprechen.