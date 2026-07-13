Onlinehändler Delticom will automatisierte/KI-gestützte Serviceplattform werden

Der Onlinereifenhändler Delticom AG, der unter Namen wie ReifenDirekt und MotorradreifenDirekt Shops für Privatkunden oder als Autoreifenonline für gewerbliche Kunden betreibt, hat bei seiner Hauptversammlung Bilanz gezogen mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025. Demnach hat das Unternehmen dabei einen Umsatz in Höhe von mit 483,7 Millionen Euro erwirtschaften können, was leicht bzw. rund 0,4 Prozent über dem 2024er-Vergleichwert von 481,6 Millionen Euro liegt. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird für 2025 mit 20,1 Millionen Euro angegeben, was einem gut 11,4-prozentigen Minus gegenüber den 22,7 Millionen Euro im Jahr davor gleichkommt. Sein Jahresergebnis hat das Unternehmen hingegen von vier Millionen Euro (2024) auf nunmehr 4,1 Millionen Euro (2025) und damit um zweieinhalb Prozent steigern können.

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