Delticom übererfüllt Ergebniserwartungen – Zurückhaltende Prognose

Die Delticom AG hat Zahlen fürs zurückliegende Geschäftsjahr veröffentlicht. Wie Europas führender Onlinereifenhändler dazu betont, habe man 2024 „die Profitabilität und die Kostenstruktur weiter verbessert“ und damit die zu Jahresbeginn formulierte Zielsetzung überschritten. Vorgenommen hatte man sich ein operatives EBITDA in der Spanne zwischen 19 und 21 Millionen Euro, berichten konnte Delticom nun 22,7 Millionen Euro; ein Plus von 4,2 Prozent. Außerdem erlöste der Delticom-Konzern im vergangenen Jahr Umsätze von 482 Millionen Euro, was wiederum einer Steigerung um 1,3 Prozent entspricht.

