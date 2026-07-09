Schluss, aus, vorbei – keine Reifenproduktion mehr in Enschede

Hatte Apollo Tyres im Frühjahr angekündigt, das seit seiner Übernahme Vredesteins zu dem indischen Reifenhersteller zählende Produktionswerk im niederländischen Enschede schließen zu wollen, hat das Unternehmen zwischenzeitlich Vollzug gemeldet. Wie einer Börsenmitteilung dazu zu entnehmen ist, hat die in den Niederlanden ansässige Tochtergesellschaft Apollo Tyres (NL) B.V. – oder abgekürzt: ATNL – die dortige „Reifenproduktion sowie die produktionsbezogenen Tätigkeiten“ zum Ende des vergangenen Monats eingestellt. „Dies führte zur Schließung der Fertigungsaktivitäten im Werk Enschede zum Geschäftsschluss (niederländische Zeit) am 30. Juni 2026, nachdem die erforderlichen Genehmigungen des Betriebsrates und des Aufsichtsrates von ATNL eingeholt worden waren“, heißt es weiter. In seinem jüngsten Geschäftsbericht hat der Reifenhersteller diesen Schritt als bedeutende Entwicklung für seine europäischen Aktivitäten bezeichnet.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen