Schluss, aus, vorbei – keine Reifenproduktion mehr in Enschede

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Wie einer Börsenmitteilung zu entnehmen ist, hat Apollo Tyres bzw. dessen niederländische Tochtergesellschaft die „Reifenproduktion sowie die produktionsbezogenen Tätigkeiten“ am Standort Enschede Ende vergangenen Monats eingestellt (Bild: Apollo Tyres)

Hatte Apollo Tyres im Frühjahr angekündigt, das seit seiner Übernahme Vredesteins zu dem indischen Reifenhersteller zählende Produktionswerk im niederländischen Enschede schließen zu wollen, hat das Unternehmen zwischenzeitlich Vollzug gemeldet. Wie einer Börsenmitteilung dazu zu entnehmen ist, hat die in den Niederlanden ansässige Tochtergesellschaft Apollo Tyres (NL) B.V. – oder abgekürzt: ATNL – die dortige „Reifenproduktion sowie die produktionsbezogenen Tätigkeiten“ zum Ende des vergangenen Monats eingestellt. „Dies führte zur Schließung der Fertigungsaktivitäten im Werk Enschede zum Geschäftsschluss (niederländische Zeit) am 30. Juni 2026, nachdem die erforderlichen Genehmigungen des Betriebsrates und des Aufsichtsrates von ATNL eingeholt worden waren“, heißt es weiter. In seinem jüngsten Geschäftsbericht hat der Reifenhersteller diesen Schritt als bedeutende Entwicklung für seine europäischen Aktivitäten bezeichnet.

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