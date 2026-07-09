Mehr als 160 Teilnehmer an der MLX-Jahrestagung

In diesem Jahr hat MLX – das Werkstatt- und Händlernetzwerk des zu Michelin zählenden Großhändlers Ihre Tires – seine Partner zur Jahrestagung an die Ostsee bzw. nach Neustadt in Holstein eingeladen. Mehr als 160 Teilnehmer aus dem Reifenfachhandel kamen für ein Wochenende zusammen, wobei an den insgesamt drei Tagen aktuelles Branchenwissen, der persönliche Austausch und die Stärkung des Netzwerkes im Mittelpunkt standen. Sehen sich Reifenfachhändler und Kfz-Betriebe angesichts solcher Dinge wie Elektromobilität, neuen gesetzlichen Anforderungen oder dem zunehmenden Fachkräftemangel mit so einigen Herausforderungen konfrontiert, war die Jahrestagung unter anderem dazu gedacht, mit ihrem Workshop- und Vortragsprogramm praxisnahe Impulse für den Arbeitsalltag zu vermitteln. Zumal sich MLX auf die Fahnen geschrieben hat, seine Partner mit Leistungen angefangen bei Einkaufsvorteilen und rund ums Marketing über digitale Lösungen bis hin eben zum Wissenstransfer und dem persönlichen Austausch zu unterstützen.

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