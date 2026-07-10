Der „Integrated Report 2026“ von Bridgestone liegt vor

Bridgestone hat seinen sogenannten „Integrated Report 2026“ veröffentlicht. Das gut 90 Seiten umfassenden Werk deckt den Berichtszeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres ab, wobei das Unternehmen darauf hinweist, dass einzelne Inhalte auch Informationen aus Zeiträumen davor oder danach enthalten können. Apropos: Was eigentlich finden Leser in dem über die Konzernwebsite abrufbaren Dokument? Der Report soll einen umfassenden Einblick geben in die Strategien und Initiativen des Reifenherstellers „für qualitatives Wachstum im Einklang mit der Unternehmensmission“. Letztere lautet bekanntlich „Serving Society with Superior Quality“ bzw. auf Deutsch „Der Gesellschaft mit herausragender Qualität dienen“. Wie es darüber hinaus heißt, zeige der Report zudem auf, wie man den Dialog und die Zusammenarbeit mit seinen zahlreichen Stakeholdern fördere. „Mit dem Bericht möchte Bridgestone neue Möglichkeiten zur gemeinsamen Wertschöpfung aufzeigen und einen Beitrag zur Verwirklichung einer nachhaltigeren Gesellschaft leisten“, erklärt das Unternehmen dazu.