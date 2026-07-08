Kraus geht zu Yokohama

, , , ,
Seit 1993 und damit mehr als 30 Jahre in der Reifenbranche tÃ¤tig, Ã¼bernimmt Peter Kraus eigenen Worten zufolge kÃ¼nftig bei der Yokohama Europe GmbH Verantwortung im Bereich Nutzfahrzeugreifen (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Startete Peter Kraus seine berufliche Karriere 1993 bei Reifen Lorenz und hat er in den mehr als 30 Jahren seither auch in Diensten von Bandag/Bridgestone, Heuver Banden, Maxam Tyre/Sailun, Prinx Chengshan oder zuletzt bis Sommer 2025 bei HÃ¤mmerling gestanden, steuert er nun ein neues Ufer innerhalb der Reifenbranche an. â€žNach Ã¼ber zwei Jahrzehnten intensiver, prÃ¤gender und oftmals herausfordernder Zusammenarbeit mit verschiedenen chinesischen Reifenherstellern schlieÃŸe ich heute bewusst ein wichtiges berufliches Kapitel ab â€“ und Ã¶ffne gleichzeitig ein neuesâ€œ, wie er selbst sagt. Gemeint damit ist demzufolge, dass Kraus kÃ¼nftig bei der Yokohama Europe GmbH Verantwortung im Bereich Nutzfahrzeugreifen wirkt. Eigenen Worten nach werde er dort kÃ¼nftig Verantwortung tragen fÃ¼r den B2B-Vertrieb, das Flotten-/GroÃŸhandels-/WiederverkÃ¤ufergeschÃ¤ft, die Produktentwicklung/Portfolioerweiterung sowie die strategische Marktpositionierung.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

ï»¿An Diskussionen teilnehmen
ï»¿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert