Kraus geht zu Yokohama

Startete Peter Kraus seine berufliche Karriere 1993 bei Reifen Lorenz und hat er in den mehr als 30 Jahren seither auch in Diensten von Bandag/Bridgestone, Heuver Banden, Maxam Tyre/Sailun, Prinx Chengshan oder zuletzt bis Sommer 2025 bei HÃ¤mmerling gestanden, steuert er nun ein neues Ufer innerhalb der Reifenbranche an. â€žNach Ã¼ber zwei Jahrzehnten intensiver, prÃ¤gender und oftmals herausfordernder Zusammenarbeit mit verschiedenen chinesischen Reifenherstellern schlieÃŸe ich heute bewusst ein wichtiges berufliches Kapitel ab â€“ und Ã¶ffne gleichzeitig ein neuesâ€œ, wie er selbst sagt. Gemeint damit ist demzufolge, dass Kraus kÃ¼nftig bei der Yokohama Europe GmbH Verantwortung im Bereich Nutzfahrzeugreifen wirkt. Eigenen Worten nach werde er dort kÃ¼nftig Verantwortung tragen fÃ¼r den B2B-Vertrieb, das Flotten-/GroÃŸhandels-/WiederverkÃ¤ufergeschÃ¤ft, die Produktentwicklung/Portfolioerweiterung sowie die strategische Marktpositionierung.