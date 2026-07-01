„RP 110 Allseason“ der Marke Platin kommt

Von der Eigenmarke Platin des zur Pneuhage-Gruppe zählenden Großhändlers Interpneu rollt ein neuer Ganzjahresreifen in den Markt. Laut Unternehmensangaben sind erste Lieferungen des „RP 110 Allseason“ genannten Profils, das vor dem Hintergrund der geplanten EU-Antidumpingzölle auf in China produzierte Pkw-Reifen in Thailand hergestellt wird (durch Zhongce Rubber), bereits auf dem Weg. Die Palette an erhältlichen Dimensionen soll bei ihm mit mehr als 80 besonders breit ausfallen und Größen bis hin zu 19 und 20 Zoll umfassen.