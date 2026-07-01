https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Borgo-Gregorio.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-07-01 12:14:192026-07-01 12:31:30Europäische Markenpräsenz Yokohamas soll weiter ausgebaut werden
Europäische Markenpräsenz Yokohamas soll weiter ausgebaut werden
Yokohama will seine Markenpräsenz in Europa weiter ausbauen, wobei eine neue Partnerschaft im Tennissport als Teil dieser Strategie beschrieben wird. Nachdem der japanische Reifenhersteller Ende vergangenen Jahres erst seine 2024 begonnene Zusammenarbeit mit der ATP-Tour – das Kürzel steht für Association of Tennis Professionals – bis 2028 verlängert hatte, unterstützt er zusätzlich den als großes Talent geltenden Nachwuchsspieler Luciano Darderi. Den offiziellen Auftakt dieser neuen Partnerschaft bildet demnach das bevorstehende Rasenturnier in Wimbledon (Großbritannien), wo er erstmals das Yokohama-Logo auf dem Ärmel tragen und die Marke auf einer der bekanntesten Bühnen des internationalen Tennissports repräsentieren wird.
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