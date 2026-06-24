Währungsunwuchten und weiter wachsende Chinesen – NRZ-Ranking 2025 erschienen

Gegen die Währungsunwuchten im vergangenen Geschäftsjahr konnten sich vor allem auch die drei umsatzstärksten Reifenhersteller Chinas mit einem zum Teil deutlich Wachstum stemmen, trotz einer ebenfalls schwachen Heimatmarktwährung (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Seit knapp 20 Jahren schon veröffentlicht die NEUE REIFENZEITUNG jährlich ihr NRZ-Ranking der umsatzstärksten Reifenhersteller der Welt. Dabei war lange nicht mehr dermaßen viel Bewegung in der Liste der Top-20-Unternehmen wahrzunehmen wie im NRZ-Ranking nach den aktuellen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Diese Bewegung geht dabei vor allem auf zwei zentrale Entwicklungen zurück: Zum einen wachsen Hersteller aus China seit Jahren deutlich stärker als der Markt und die Marktbegleiter, was sich im vergangenen Jahren einmal mehr zeigte. Zum anderen hat der Wert des Euro, in dem unser NRZ-Ranking aufgesetzt ist, zu vielen anderen Währungen – gerade zum US-Dollar und zum Yen – deutlich zugenommen, was bei entsprechenden Herstellern zu hohen Umsatzrückgängen auf Euro-Basis führte. Die nennenswerte Ausnahme hier: Yokohama Rubber.

Das komplette NRZ-Ranking können Sie exklusiv in der kommenden Juni-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG oder hier online lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.

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