Neuer Berliner-Heißrunderneuerter speziell für E-Busse im Stadtverkehr ist da

Seit acht Jahren führt RuLa-BRW bereits das Busreifenprofil Berliner BUS400. Nun hat der Runderneuerer mit Sitz in Königs Wusterhausen südlich von Berlin das Line-up erweitert um den ebenfalls Heißrunderneuerten Berliner BUS400 Premium HL EV, der – so lässt sich bereits der Profilbezeichnung entnehmen – speziell für schwerere E-Busse im Stadtverkehr gemacht ist. „E-Busse bringen neue Anforderungen auf die Straße: mehr Gewicht, hohe Anfahrtsmomente, häufiges Stop-and-Go und maximale Beanspruchung im täglichen ÖPNV-Einsatz“, heißt es dazu vonseiten des Runderneuerers. „Genau dafür“ soll der neue BUS400 Premium HL EV ein Lösungsangebot machen und insofern die Erwartungen „moderner Flotten“ erfüllen. Der BUS400 Premium HL EV verbinde eine robuste Konstruktion mit einer auf den E-Buseinsatz abgestimmten Gummimischung, „für zuverlässige Performance im Stadtverkehr, starke Wirtschaftlichkeit und einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung durch Runderneuerung“.