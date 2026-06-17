DISQ kürt 2026er-Qualitätssieger auch mit Blick auf Pkw-Reifen

Gemeinsam haben der Fernsehsender N-TV und das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) in 55 Kategorien Deutschlands Qualitätssieger 2026 gekürt. Dazu wurde eine Onlinebefragung von rund 34.800 Kunden hinsichtlich deren Zufriedenheit mit der Qualität der Produkte/Dienstleistungen (30 Prozent), dem Angebot (20 Prozent), dem Kundenservice (20 Prozent), der Zuverlässigkeit (20 Prozent) sowie in Sachen Weiterempfehlung (zehn Prozent) von alles in allem fast 490 Unternehmen ausgewertet. In der Kategorie Pkw-Reifen erhielten elf Anbieter die für die entsprechende Analyse erforderliche Mindestanzahl von 100 Kundenmeinungen, wobei das Ranking letztendlich von Michelin angeführt wird mit 89,6 Punkten gefolgt von Goodyear (89,5 Punkte) und Continental (87,6 Punkte) auf den Rängen zwei und drei. Dabei hat sich in den Teildisziplinen Qualität der Produkte/Dienstleistungen und Kundenservice demnach jeweils Goodyear den ersten Platz sichern können, während Michelin beim Angebot und der Zuverlässigkeit ganz vorne liegen soll. Im Hinblick auf die Gesamtwertung lediglich in alphabetischer Reihenfolge gelistet werden darüber hinaus noch Bridgestone, Dunlop, Falken, Fulda, Hankook, Kleber, Pirelli und Vredestein.

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