Anlage zur Druckluftrückgewinnung kommt jetzt auch auf den deutschen Markt

Vor gut zwei Jahren haben wir über die damals brandneue Druckluftrückgewinnungsanlage von PTI-Innovations aus den Niederlanden berichtet, die gerade in Werkstätten, in denen Lkw-Reifen montiert werden, mehrere Vorteile bietet. Wie es dazu nun vonseiten des Anbieters heißt, habe man die Anlage seither auf dem Benelux-Markt bereits mehr als 140 Mal verkauft – und sei nun auch in Deutschland am Start, wo kürzlich der erste Nutzer überzeugt werden konnte.

Dementsprechend wolle man den deutschen Markt nun besonders in den Fokus nehmen, wie PTI-Innovations dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont und angesichts zuletzt stark gestiegener Energiekosten auf einen wichtigen Erfolgsfaktor der Anlage verweist: Habe man bei Markteinführung mit einer Amortisierungszeit von 3,5 Jahren gerechnet, sei diese seither „deutlich kürzer geworden“.

Mit der Druckluftrückgewinnungsanlage von PTI-Innovations wird die in einem Lkw-Reifen befindlich Druckluft vor der Demontage des Reifens im Kessel der PTI – die Abkürzung steht für Perslucht Terugwin Installatie – für die Neubefüllung des nächsten Reifens gespeichert, anstatt sie einfach samt der darin enthaltenen Energie ungenutzt entweichen zu lassen. Das Verfahren wird als sehr leise, sauber und zeitsparend beschrieben und sorge außerdem dafür, dass eben nicht ständig neue Kompressorluft teuer erzeugt werden muss.