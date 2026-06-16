Zur Saisonhalbzeit Bridgestone-Fahrer vorn in der MX-Masters-Meisterschaft

Am vergangenen Rennwochenende der ADAC-MX-Masters-Serie ist Titelverteidiger Roan van de Moosdijk vom Team KTM Kosak Racing in allen Läufen in Tensfeld auf Platz zwei gefahren. Damit hat sich der auf Bridgestone-Reifen an seiner Maschine vertrauende Niederländer nicht nur den Veranstaltungssieg sichern können, sondern zur Saisonhalbzeit zugleich die Gesamtführung in der Meisterschaft. Maximilian Spies fuhr in Tensfeld auf Platz zwei des Podiums, gefolgt von Tom Koch auf Platz drei. In der Gesamtwertung liegt Maximilian Nagl, der verletzungsbedingt am Sonntag ausfiel, nun auf dem zweiten Rang vor Maximilian Spies.