Das Händlerunterstützungsprogramm von Radar Tyres erreicht „Meilenstein“

Das RED abgekürzte Händlerunterstützungsprogramm für Reifen der Marke Radar Tyres – in lang: Radar Elite Dealer – hat einen Meilenstein in seiner Entwicklung erreicht. Wie es dazu vonseiten der Omni United Group mit Hauptsitz in Singapur heißt, habe man in zehn europäischen Ländern bereits 1.000 Reifenhändler an sich binden können. Nachdem man in Phase eins in den Märkten Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Slowakei und Portugal gestartet war, folgte im vergangenen Jahr Phase zwei mit den Märkten Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich sowie Deutschland; nun soll Polen als elfter Markt folgen.

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