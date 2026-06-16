NDI Group zeigt neues Nordexx-Sortiment in Köln

Bereits seit 1998 hat die dänische NDI Group die Reifenmarke Nordexx im Programm. Auf der Tire Cologne zeigte das Unternehmen neue Pneus der Marke – vom Pkw-Bereich (PCR) bis hin zu spezialisierten Lösungen für Transporter (Van). Die Pneus werden exklusiv seit 2025 von ZC Rubber hergestellt.

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