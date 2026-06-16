https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Nordexx-webp.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-16 08:55:142026-06-16 08:56:32NDI Group zeigt neues Nordexx-Sortiment in Köln
NDI Group zeigt neues Nordexx-Sortiment in Köln
Bereits seit 1998 hat die dänische NDI Group die Reifenmarke Nordexx im Programm. Auf der Tire Cologne zeigte das Unternehmen neue Pneus der Marke – vom Pkw-Bereich (PCR) bis hin zu spezialisierten Lösungen für Transporter (Van). Die Pneus werden exklusiv seit 2025 von ZC Rubber hergestellt.
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