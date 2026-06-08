Großteil der Ketten und Filialisten glänzt mit höchster Kundenzufriedenheit

Ob Reifenpanne, fälliger Wechsel auf Sommer- oder Winterreifen oder schlicht abgefahrenes Profil – viele Autofahrer haben mehr oder weniger regelmäßig Kontakt zum Reifenhandel. Für welchen Anbieter sich Verbraucher entscheiden, hängt neben dem Preis auch von der Servicequalität ab. Wie die großen Ketten und Filialisten in diesen Punkten abschneiden, zeigt die aktuelle Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität; im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv hat DISQ 14 bedeutende Unternehmen untersucht. Die untersuchten Reifenhändler erzielten im Schnitt mit 81,6 Punkten „ein sehr gutes Gesamtergebnis“ und konnten folglich „viele Verbraucher mit gutem Service“ überzeugen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Elf der 14 Anbieter erhielten dabei sogar das Kundenurteil „sehr gut“, drei werden mit „gut“ bewertet.

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