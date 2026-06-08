Britisches Autodoc-Logistikzentrum in Betrieb genommen

Der Onlineteilehändler Autodoc hat Ende Mai sein erstes Lager in Großbritannien eröffnet. Dies in Partnerschaft mit dem Logistikdienstleister Radial, der künftig Teil von Paxon wird, einem neu formierten Anbieter für Third Party Logistics. Mit der Inbetriebnahme der 7.200 m² großen Anlage in Manchester betreibt Autodoc nunmehr fünf Distributionszentren in Europa, um Kunden in 27 Ländern zu bedienen. „Die Eröffnung unseres Standortes in Manchester markiert die Entwicklung von Autodoc von einem globalen Webshop zu einem lokalen Powerhouse. Indem wir diesen ‚lokalen Herzschlag‘ in Großbritannien etablieren, kombinieren wir unsere enorme Größe mit der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit eines inländischen Partners, um unsere britischen Kunden in Zukunft noch besser zu bedienen“, sagt Autodoc-CEO Dmitri Zadorojnii. Allein in den ersten beiden Tagen sollen schon rund 1.000 Bestellungen im neuen Lager erfolgreich abgewickelt worden sein.

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