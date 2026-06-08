Prinx startet neue Social-Media-Kanäle – TikTok-Premiere

Prinx Chengshan Tire Europe startet seine neuen Social-Media-Kanäle und setzt damit eigenen Worten zufolge „einen weiteren Schritt im Ausbau seiner digitalen Kommunikation“. Mit den neuen Accounts will die Reifenmarke „einen direkten und modernen Zugang zu aktuellen Unternehmensnachrichten, Produkteinführungen, Veranstaltungen und Einblicken“ in das internationale Netzwerk des aus China stammenden Reifenherstellers bieten. Die neuen Accounts auf LinkedIn, Instagram und Facebook sollen die bisherigen Prinx-Kanäle ersetzen und sollen künftig „die offiziellen Plattformen der Marke“ sein. Darüber hinaus ist der Hersteller nun erstmals auch auf TikTok vertreten und erweitere damit seine digitale Reichweite.