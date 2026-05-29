https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Plankenauer.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-05-29 12:06:492026-05-29 12:06:49Auszeichnung für die Plankenauer-Gruppe
Auszeichnung für die Plankenauer-Gruppe
Die österreichische Plankenauer-Gruppe, die das Reifenhaus Thomas Plankenauer, den Autoservicespezialisten Fastbox sowie die Unternehmen Kreisel, Paukner und Reifentechnik unter einem Dach vereint, ist als bestes Familienunternehmen Kärntens ausgezeichnet worden.
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