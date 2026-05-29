Auszeichnung für die Plankenauer-Gruppe

Die österreichische Plankenauer-Gruppe, die das Reifenhaus Thomas Plankenauer, den Autoservicespezialisten Fastbox sowie die Unternehmen Kreisel, Paukner und Reifentechnik unter einem Dach vereint, ist als bestes Familienunternehmen Kärntens ausgezeichnet worden.

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