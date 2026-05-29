Delticom bezieht erneut einen Logistikstandort im Raum Hannover

In den kommenden Wochen wird die Delticom AG nach rund zwei Jahren wieder ein Lager im Raum Hannover in Betrieb nehmen. Wie es dazu aus Sehnde heißt, wo der Onlinereifenhändler mittlerweile seinen Sitz hat, soll die derzeit noch im Bau befindliche Logistikimmobilie in Hohenhameln-Mehrum (Landkreis Peine) ab Juli angemietet und danach bezogen werden. Verantwortlich für das Bauprojekt ist der Entwickler E-Gruppe aus Herne. Die sogenannte Multi-Tenant-Logistikimmobilie – es gibt also mehrere Mieteinheiten – , die seit April 2025 im Bau ist, verfügt über eine Gebäudefläche von 21.500 Quadratmetern und steht auf einem 3,77 Hektar großen Grundstück nahe der Autobahn A2 zwischen Hannover und Braunschweig.

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