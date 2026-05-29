https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Sabine-Karkuth-Dohmeier-und-Christian-Stiebling-sind-zufrieden-mit-den-Ergebnissen-eines-praeventiven-Beratungsangebotes-fuer-die-Mitarbeiter.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-29 10:54:252026-05-29 10:54:25Bevor Stress zur Erkrankung wird – Reifen Stiebling hilft bei mentaler Belastung
Bevor Stress zur Erkrankung wird – Reifen Stiebling hilft bei mentaler Belastung
Psychische Belastungen gehören längst zum Arbeitsalltag – doch Hilfe kommt oft erst dann, wenn Mitarbeiter bereits ausfallen. Genau hier setzt ein neues Angebot der Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Herne an: Counseling. Dabei handelt es sich um eine präventive Beratung, die frühzeitig unterstützen soll, bevor aus Stress eine Erkrankung wird. Seit einigen Monaten nutzt Reifen Stiebling das Angebot als erstes Unternehmen in Herne, und das „mit so gutem Ergebnis“, dass Seniorchef Christian Stiebling die Schirmherrschaft über das Counseling-Projekt übernommen hat, wie es dazu in einer Mitteilung des Filialisten und Team-Partners heißt.
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