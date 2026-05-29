Bevor Stress zur Erkrankung wird – Reifen Stiebling hilft bei mentaler Belastung

Psychische Belastungen gehören längst zum Arbeitsalltag – doch Hilfe kommt oft erst dann, wenn Mitarbeiter bereits ausfallen. Genau hier setzt ein neues Angebot der Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Herne an: Counseling. Dabei handelt es sich um eine präventive Beratung, die frühzeitig unterstützen soll, bevor aus Stress eine Erkrankung wird. Seit einigen Monaten nutzt Reifen Stiebling das Angebot als erstes Unternehmen in Herne, und das „mit so gutem Ergebnis“, dass Seniorchef Christian Stiebling die Schirmherrschaft über das Counseling-Projekt übernommen hat, wie es dazu in einer Mitteilung des Filialisten und Team-Partners heißt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen