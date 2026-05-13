Nokian Tyres läutet bei seinen Nfz-Reifen eine „neue Ära der Performance“ ein

Nokian Tyres ist ein Unternehmen im Umbruch. Nachdem sich der finnische Reifenhersteller vor gut drei Jahren komplett aus Russland zurückgezogen hat, wo man bis dahin eine der größten Reifenfabriken Europas betrieb, fährt das neue Werk in Rumänien seit Ende 2024 hoch. Nun hat sich der Hersteller auch sein Sortiment an Lkw- und Busreifen vorgenommen. Vor wenigen Wochen hatten nun mehr als 100 Kunden von Nokian Tyres im White Hell genannten Testzentrum im finnischen Ivalo die Gelegenheit, das insofern erneuerte Line-up zu begutachten und damit gemeinsam mit dem Gastgeben eine „New Era of Performance“ (auf Deutsch: Neue Ära der Performance) einzuläuten, wie es dazu vor Ort hieß. Im Mittelpunkt des Events standen dabei die neuen Reifenserien Hakka Truck 2, Hakkapeliitta Truck 2 und der Stadtbusreifen Hakka City Bus.

Den kompletten Beitrag können Sie ebenfalls in der kommenden Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der Juni-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen.