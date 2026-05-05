Erstmals zwei Fotografen für einen Pirelli-Kalender verpflichtet

Bei dem Pirelli-Kalender für das Jahr 2027 wird nach Angaben des italienischen Reifenherstellers Indien im Mittelpunkt stehen, wobei das Unternehmen erstmals in der Geschichte seines „Cal“ zwei unterschiedliche Fotografen mit den Aufnahmen betraut hat: den Norweger Sølve Sundsbø und Raghu Rai aus Indien. Letzterer ist kürzlich verstorben, nachdem er sich während der vergangenen drei Monate der Entwicklung des Projektes gewidmet und eine Bildserie geschaffen hat, die seine Herkunft und seine Sicht auf sein Heimatland widerspiegeln soll. Laut Pirelli ist seine Familie entschlossen, seinen Teil des Kalenders zu vollenden, wobei seine als ebenso als Fotografin arbeitende Tochter Avani Rai diese Aufgabe übernehmen und die Vorstellungen ihres Vaters für die Fotoserie verwirklichen wird.

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