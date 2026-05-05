https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Continental-CST.webp 1129 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-05 12:28:002026-04-23 12:28:50Steinhart, aber schlau: Contis neue Riesen im Bergbau haben Köpfchen
Steinhart, aber schlau: Contis neue Riesen im Bergbau haben Köpfchen
Continental setzt im Jahr 2026 ein Zeichen im OTR-Segment (Off-the-Road). Mit einer Portfolioerweiterung der „LD-Master L5 Rock“-Reihe und einer neuen Vertriebsstruktur in der DACH-Region rüstet sich der Konzern für die Anforderungen in Steinbrüchen und Minen.
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