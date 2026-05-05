Steinhart, aber schlau: Contis neue Riesen im Bergbau haben Köpfchen

Continental setzt im Jahr 2026 ein Zeichen im OTR-Segment (Off-the-Road). Mit einer Portfolioerweiterung der „LD-Master L5 Rock“-Reihe und einer neuen Vertriebsstruktur in der DACH-Region rüstet sich der Konzern für die Anforderungen in Steinbrüchen und Minen.

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