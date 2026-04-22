Noch nicht in Betrieb, plant Sailun schon Erweiterung seines Ägypten-Werkes

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Im vergangenen Herbst erst hat Sailun den Grundstein für sein neues Reifenwerk in Ägypten gelegt, das Anfang 2027 mit einer Startkapazität für gut dreieinhalb Millionen Einheiten in Betrieb gehen soll, dessen Erweiterung auf die Produktion von fast elf Millionen Einheiten offenbar aber bereits geplant wird (Bild: SCZone)

Obwohl das im Bau befindliche neue Werk der Sailun Group in Ägypten noch gar nicht fertiggestellt ist bzw. seine Inbetriebnahme erst für Anfang 2027 geplant ist, hat der chinesische Reifenhersteller bereits Pläne für eine deutliche Erweiterung des Standortes bestätigt. In einer zweiten Investitionsphase soll die Produktionskapazität dort beinahe verdreifacht werden, wie sich bei der Shanghaier Börse eingereichten Unterlagen und einer detaillierten Machbarkeitsstudie entnehmen lässt. Demnach will Sailun rund 285 Millionen US-Dollar (gut 240 Millionen Euro) in das Erweiterungsprojekt investieren, um die Anfangskapazität des neuen Reifenwerkes um weitere sechs Millionen Pkw-Reifen sowie zusätzlich noch um etwas mehr als eine Million Lkw- und Busreifen aufzustocken. Im ersten Schritt sollen vor Ort bekanntlich zunächst drei Millionen Pkw- sowie 600.000 Lkw-/Busreifen pro Jahr hergestellt werden, sodass die Gesamtproduktionskapazität des Werkes nach Abschluss der zweiten Phase dann bei in Summe knapp 10,7 Millionen Einheiten pro Jahr läge.

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