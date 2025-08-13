Sailun Group plant Milliardenprojekt in Ägypten – Zwei Bauphasen

Die Sailun Group, die heute bereits zu den am schnellsten wachsenden Reifenherstellern zählt, plant offenbar die Errichtung einer Reifenfabrik in Ägypten. Wie es dazu in mehreren lokalen Medien heißt, wolle der aus China stammende Hersteller in der Sokhna Integrated Zone, die Teil der Sonderwirtschaftszone des Suez-Kanals ist, für das Werk immerhin insgesamt rund eine Milliarde US-Dollar (859 Millionen Euro) investieren. Dazu habe Xie Xiaohong, President der Sailun Group, nun im Beisein von Ägyptens Premierminister Dr. Mostafa Madbouly eine Übereinkunft mit Vertretern des nordafrikanischen Landes unterzeichnet.

