Bei der „Tire Cologne“ zeigt der BRV wieder auf dem Messeboulevard Flagge

Als ihr ideeller Träger ist selbstredend auch der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) bei der „The Tire Cologne“ mit einem Stand vertreten. Wie schon bei den Veranstaltungen 2018, 2022 und 2024 wird er wieder auf dem zentralen Messeboulevard residieren, der vom Eingang Nord der Koelnmesse zu den Hallen 6 bis 8 führt. Während der gesamten Messedauer steht das Team der Verbandsgeschäftsstelle am BRV-Stand B-002 für Fragen und Informationen zu der Branchenvertretung und ihren Angeboten bereit. Aber das ist noch nicht alles, organisiert der BRV, der über den Reifenhandel und Servicewerkstätten hinaus auch die Reifenrunderneuerer in Deutschland vertritt, verschiedene Veranstaltungen vor Ort und trägt so zum „Tire-Cologne“-Rahmenprogramm bei.

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