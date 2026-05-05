https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/BKT_PowerDays_2026-.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-05 11:56:312026-05-05 11:56:31Power-Duo auf dem Acker: BKT und Deutz-Fahr geben in Lauingen Gas
Power-Duo auf dem Acker: BKT und Deutz-Fahr geben in Lauingen Gas
BKT hat seine Teilnahme an den Deutz-Fahr-Powerdays für 2026 bekanntgegeben. Die Veranstaltung wird noch in den kommenden zwei Monaten wichtige Stakeholder sowie das europäische Händlernetz in Lauingen einbinden. Der indische Reifenhersteller tritt hier als technischer Partner auf. Die Agrimax-V-Flecto-Reihe rüsten den neuen Deutz-Fahr-Traktor der Serie TTV aus. Dieser wurde bereits als Vorschau auf der Agritechnica in Hannover präsentiert.
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